Durva képek érkeztek a vaddal ütközött, oldalára dőlt teherautóról – íme, a mentés pillanatai!

Mint azt korábban megírtuk, szombat reggel Törökszentmiklós külterületén, a 4-es főút 124-es kilométerénél szerencsétlen találkozás történt egy jármű és egy szarvas között. Az ütközés miatt a teherautó elhagyta az úttestet és az oldalával az árokba borult, a szolnoki hivatásos és törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A mentésről készült képek megrázó pillanatokat sejtetnek.

Vaddal ütközött a teherautó – megrázó élményben lehetett része a sofőrnek, akit aztán fejsérüléssel vittek kórházba

Forrás: Beküldött fotó

Információink szerint a balesetet elszenvedett jármű sofőrjét fejsérüléssel szállították kórházba. A jármű talpra állításához közel féltucat ember és szakszerű segítség kellett, de a mentés még most is folyamatban van, ezért a forgalomkorlátozásra továbbra is számítani kell. A balesetet a szarvas nem élte túl.