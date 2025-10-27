Ez millimétereken múlott! Majdnem két autót is lezúzott egy figyelmetlen sofőr – videón az eset

Nem mindennapi jelenetet rögzített egy rendőrautó a napokban Szolnokon, a Holt-Tisza közelében, ahol majdnem óriási baleset lett a vége egy sofőr figyelmetlenségének. Az esetről a vármegyei rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán számolt be, mellékelve az ijesztő pillanatok felvételét is.

Ennyín múlott, hogy nem lett óriási baleset Szolnokon. Csak a szerencsének köszönhető, a fehér autó ráadásul utána majdnem frontálisan nekiütközött a rendőrautónak is

Fotó: Részlet a rendőrség videójából

Néhány centin múlott a brutális baleset

„Kollégáink fedélzeti kamerája rögzítette, amint a járművezető éppen a Holt-Tisza vizében gyönyörködött, majd áttért a szemközti forgalmi sávba és nekiütközött a szemből érkező autónak. A rendőrautót épphogy ki tudta kerülni. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt személyi sérülés.” – olvasható a posztban.

A videó alatt természetesen többen is megosztották véleményüket. „Előtte lévő autónak nem tudom mi tört le, de olcsón megúszta, napi szinten járok ott, de ilyet még nem láttam főleg” – írta egy férfi. Többen mindeközben követelték, hogy azonnal vegyék el a sofőr jogosítványát.

A rendőrök a bejegyzésben végezetül közölték: a közlekedésrendészek azonnal intézkedtek a baleset helyszínén, a felelőtlen sofőrrel szemben pedig megtették a szükséges intézkedéseket.

Cegléden tragédiához vezetett a figyelmetlenség

Ha már figyelmetlenség: nemrég hírportálunkon is beszámoltunk arról a megdöbbentő esetről Cegléden, amikor is egy férfi a saját anyósát sodorta le az útról, miközben az kerékpárral haladt mellette. A gázolás áldozatát súlyos koponyasérüléssel szállították kórházba, életét azonban sajnos már nem tudták megmenteni. A részegen volán mögé ülő férfit a Ceglédi Rendőrkapitányságra vitték, ahol eljárás indult ellene.