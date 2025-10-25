A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak
2 órája
Szörnyű baleset Jászladányban: az autó a becsapódás következtében egy villanyoszlopot is kidöntött
Egy autó villanyoszlopnak ütközött Jászladányban szombat este. Az oszlop teljesen kidőlt az ütközés erejétől.
Villanyoszlopnak csapódott egy autó Jászladányban, a Juhász Imre utcában szombat este – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az ütközés erejétől az oszlop teljesen kidőlt. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a baleset helyszínén dolgoznak az egység mellett.
