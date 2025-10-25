október 25., szombat

A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak

1 órája

Szörnyű baleset Jászladányban: az autó a becsapódás következtében egy villanyoszlopot is kidöntött

Egy autó villanyoszlopnak ütközött Jászladányban szombat este. Az oszlop teljesen kidőlt az ütközés erejétől.

Szoljon.hu

Villanyoszlopnak csapódott egy autó Jászladányban, a Juhász Imre utcában szombat este – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Villanyoszlopnak csapódott egy autó Jászladányban 
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Az ütközés erejétől az oszlop teljesen kidőlt. A jászkiséri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a baleset helyszínén dolgoznak az egység mellett.

