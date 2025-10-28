Földre teperte a biztonsági őrt, majd elfutott a samponnal és az eperitalokkal

Négy flakon sampon és két üveg eperital miatt fajult erőszakossá egy lopás Szolnokon. A Szolnoki Járási Ügyészség közleménye szerint a 29 éves dunaújvárosi nő 2024. október 9-én sétált be a város egyik drogériájába, ahol a vállán lévő táskába rejtette a kiszemelt árukat, majd fizetés nélkül próbált távozni.

Pitiáner tételekért folyamodott erőszakhoz egy többszörösen büntetett nő

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Az üzlet biztonsági őre azonban észrevette a lopást, és a kijáratnál próbálta feltartóztatni a nőt. Amikor visszatartotta a táskájánál fogva, a nő megrántotta azt, aminek következtében az egyik sampon a földre esett. Az őr lehajolt, hogy felvegye a flakont, ekkor a nő hirtelen meglökte, amitől a férfi a földre zuhant. A tolvaj ezt kihasználva kirántotta a táskát a földön fekvő őr kezéből, majd elrohant a három samponnal és az eperitalokkal. Bár a férfi nem sérült meg, a nő cselekménye a törvény szerint már rablásnak minősül, hiszen erőszakot alkalmazott a lopott tárgyak megtartása érdekében.

Mint kiderült, az elkövető nem először került bajba. Három felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt, több büntetőügye is folyamatban volt, ráadásul bejelentett lakcímmel sem rendelkezett. A rendőrség a bűntett elkövetése után csak több mint egy évvel, 2025. október 18-án tudta gyanúsítottként kihallgatni.

A Szolnoki Járási Ügyészség a többszörösen büntetett nő letartóztatását indítványozta, mivel fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye. A bíróság a kérelmet megalapozottnak találta, így a nő előzetes letartóztatásba került.