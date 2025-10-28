október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőszakba fordult rablás

1 órája

Földre teperte a biztonsági őrt, majd elfutott a samponnal és az eperitalokkal

Címkék#rablás#erőszak#drogéria

Egy 29 éves nő samponokat és italokat próbált ellopni egy szolnoki drogériából, de amikor lebukott, erőszakosan próbált menekülni. A biztonsági őrt fellökte, most rablás miatt ülhet előzetesben.

Major Angéla

Négy flakon sampon és két üveg eperital miatt fajult erőszakossá egy lopás Szolnokon. A Szolnoki Járási Ügyészség közleménye szerint a 29 éves dunaújvárosi nő 2024. október 9-én sétált be a város egyik drogériájába, ahol a vállán lévő táskába rejtette a kiszemelt árukat, majd fizetés nélkül próbált távozni.

PEZ_0438
Pitiáner tételekért folyamodott erőszakhoz egy többszörösen büntetett nő
Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Az üzlet biztonsági őre azonban észrevette a lopást, és a kijáratnál próbálta feltartóztatni a nőt. Amikor visszatartotta a táskájánál fogva, a nő megrántotta azt, aminek következtében az egyik sampon a földre esett. Az őr lehajolt, hogy felvegye a flakont, ekkor a nő hirtelen meglökte, amitől a férfi a földre zuhant. A tolvaj ezt kihasználva kirántotta a táskát a földön fekvő őr kezéből, majd elrohant a három samponnal és az eperitalokkal. Bár a férfi nem sérült meg, a nő cselekménye a törvény szerint már rablásnak minősül, hiszen erőszakot alkalmazott a lopott tárgyak megtartása érdekében.

Mint kiderült, az elkövető nem először került bajba. Három felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt, több büntetőügye is folyamatban volt, ráadásul bejelentett lakcímmel sem rendelkezett. A rendőrség a bűntett elkövetése után csak több mint egy évvel, 2025. október 18-án tudta gyanúsítottként kihallgatni.

A Szolnoki Járási Ügyészség a többszörösen büntetett nő letartóztatását indítványozta, mivel fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye. A bíróság a kérelmet megalapozottnak találta, így a nő előzetes letartóztatásba került.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu