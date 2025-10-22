október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buszbaleset Szolnokon

1 órája

Kamionmentő érkezett a szolnoki gimnáziumnak ütközött, teljesen összetört buszért – fotókon a mentés pillanatai

Címkék#szoljon videó#kamionmentő#buszbaleset#Varga Katalin Gimnázium

Elszállították a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba csapódott busz roncsát. Helyszíni képeken mutatjuk, hogyan zajlott a mentés.

Gedei Szilárd

Egy hatalmas kamionmentővel vontatták ki és szállították el nem sokkal szerda dél előtt a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott, a 7-es vonalon járó autóbuszt. Mutatjuk a buszbaleset utáni mentési munkálatokat!

buszbaleset Szolnokon: elvitték a járművet
Buszbaleset Szolnokon: kamionmentő húzta vissza az útra a szerencsétlenül járt autóbuszt a szolnoki Szabadság téren
Fotó: Mészáros János

Vizsgálják a buszbaleset körülményeit

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, egy helyijáratos autóbusz szerdán reggel nyolc óra körül ütközött neki a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületének a Szabadság téren. Az első hírek több mint 30 sérültről szóltak, azóta kiderült, hogy 23-an sérültek meg, egy idős nő súlyosabban.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.

Elszállítottáka sérült szolnoki buszt

Fotók: Mészáros János

Hegyi Zsolt, a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója is megszólalt a baleset kapcsán. Elmonda, igyekeznek minél gyorsabban minél több hiteles információt összegyűjteni és megosztani a nyilvánossággal, jelenleg azonban a sérültek ellátása és a közlekedési rend helyreállítása a legfontosabb.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu