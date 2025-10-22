51 perce
Kamionmentő érkezett a szolnoki gimnáziumnak ütközött, teljesen összetört buszért – fotókon a mentés pillanatai
Elszállították a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba csapódott busz roncsát. Helyszíni képeken mutatjuk, hogyan zajlott a mentés.
Egy hatalmas kamionmentővel vontatták ki és szállították el nem sokkal szerda dél előtt a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott, a 7-es vonalon járó autóbuszt. Mutatjuk a buszbaleset utáni mentési munkálatokat!
Vizsgálják a buszbaleset körülményeit
Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, egy helyijáratos autóbusz szerdán reggel nyolc óra körül ütközött neki a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületének a Szabadság téren. Az első hírek több mint 30 sérültről szóltak, azóta kiderült, hogy 23-an sérültek meg, egy idős nő súlyosabban.
A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.
Hegyi Zsolt, a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója is megszólalt a baleset kapcsán. Elmonda, igyekeznek minél gyorsabban minél több hiteles információt összegyűjteni és megosztani a nyilvánossággal, jelenleg azonban a sérültek ellátása és a közlekedési rend helyreállítása a legfontosabb.
