Kamionmentő érkezett a szolnoki gimnáziumnak ütközött, teljesen összetört buszért – fotókon a mentés pillanatai

Egy hatalmas kamionmentővel vontatták ki és szállították el nem sokkal szerda dél előtt a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületébe csapódott, a 7-es vonalon járó autóbuszt. Mutatjuk a buszbaleset utáni mentési munkálatokat!

Buszbaleset Szolnokon: kamionmentő húzta vissza az útra a szerencsétlenül járt autóbuszt a szolnoki Szabadság téren

Fotó: Mészáros János

Vizsgálják a buszbaleset körülményeit

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, egy helyijáratos autóbusz szerdán reggel nyolc óra körül ütközött neki a szolnoki Varga Katalin Gimnázium épületének a Szabadság téren. Az első hírek több mint 30 sérültről szóltak, azóta kiderült, hogy 23-an sérültek meg, egy idős nő súlyosabban.