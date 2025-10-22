Buszbaleset Szolnokon: két mentőhelikopter érkezett, folyamatosan mentik a sérülteket – videóval, galériával

Két mentőhelikopter érkezett a buszbalesethez

És természetesen megállás nélkül dolgoznak a mentőegységek. Elsődleges információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van, pontos adatokról később lesznek információk, hiszen a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai hozzák-viszik a sérült, vérző embereket.

Időközben két mentőhelikopter is érkezett, a gépek a Rózsaparkban tudtak landolni.

Egy fa is kidőlt, az épületet nem kellett kiüríteni

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazvatóság tájékoztatása szerint a busz egy fát is kidöntött. A jármű áramtalanítását és a kidőlt fa eltávolításását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Mint megtudtuk: az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni.