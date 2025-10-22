46 perce
Buszbaleset Szolnokon: két mentőhelikopter érkezett, folyamatosan mentik a sérülteket – videóval, galériával
Folyamatosan zajlik a mentés a szolnoki Szabadság téren, ahol egy busz csapódott az ottani gimnázium épületébe. Rengeteg a sérült, a helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. Videón és fotókon mutatjuk a eseményeket!
Buszbaleset történt Szolnokon szerda reggel. A gimnáziumba csapódott jármű körül folyamatosan jönnek-mennek a mentőegységek, mentik a sérülteket.
Amint arról nemrégiben beszámoltunk: egy helyijáratos autóbusz csapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe szerda reggel. A helyszínen rengeteg ember gyűlt össze, közöttük diákok és aggódó szülők igyekeznek információt szerezni. Helyszíni tudósítónk szerint a rendőröknek időnként szó szerint az elzáráson kívülre kell tessékelniük az embereket.
Buszbaleset SzolnokonFotók: Mészáros János
Két mentőhelikopter érkezett a buszbalesethez
És természetesen megállás nélkül dolgoznak a mentőegységek. Elsődleges információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van, pontos adatokról később lesznek információk, hiszen a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai hozzák-viszik a sérült, vérző embereket.
Időközben két mentőhelikopter is érkezett, a gépek a Rózsaparkban tudtak landolni.
Egy fa is kidőlt, az épületet nem kellett kiüríteni
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazvatóság tájékoztatása szerint a busz egy fát is kidöntött. A jármű áramtalanítását és a kidőlt fa eltávolításását a szolnoki hivatásos tűzoltók végezték, a helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
Mint megtudtuk: az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni.