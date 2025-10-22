„Még járt a motor, nyomta bele a buszt a falba” – itt van minden, amit a szolnoki buszbalesetről tudni lehet

Súlyos buszbaleset Szolnokon – összeszedtünk mindent, amit eddig tudni lehet a tömegszerencsétlenségről.

Buszbaleset Szolnokon: huszonhárman sérültek meg abban a szerencsétlenségben, amely során egy helyi járat belehajtott a Varga Katalin Gimnáziumba

Fotó: Mészáros János

Vészjósló szirénázás törte meg az álmoskásnak induló szerda reggelt Szolnokon. Tűzoltó- mentő és rendőrautók rajzottak a város egyik legforgalmasabbnak számító pontjára, a Szabadság térre, ahol döbbenetes dolog történt: egy busz belecsapódott a Varga Katalin Gimnáziumba.

Buszbaleset Szolnokon – áttört mindenen a 7-es

Hogy óriási a baj, az a helyszínre érkezve nyomban látszódott. A Szandaszőlős irányából a belváros felé érkező 7-es busz valamivel nyolc óra előtt átrobogott a csomóponton, átcsörtetett az utat a járdától elválasztó árkon, kitört több fát, majd utasaival együtt az iskola falába rongyolt.

Hírportálunk tíz perccel a mentőegységek után érkezett a helyszínre, ahol sokkoló látvány tárult elénk: a falba állt busz mellett vérző, bicegő, bekötözött fejű és végtagú sérülteket láttunk. Volt, aki éppen a földön ült vagy feküdt, másokat a mentők helyeztek hordágyra. A környéket bámészkodók, diákok, aggódó hozzátartozók lepték el, a rendőröknek nem egyszer úgy kellett a bójás elzáráson kívülre tessékelni az illetékteleneket, miközben az iskola ablakaiból kíváncsiskodó tanulók és dolgozók lesték, mi zajlik a patinás épületnél. A baleset nyomán teljes útzárat rendeltek el, a forgalmat kerülő útra terelték. Ez nagyjából egy óra hosszat tartott.