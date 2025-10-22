október 22., szerda

Buszbaleset Szolnokon

1 órája

„Még járt a motor, nyomta bele a buszt a falba” – itt van minden, amit a szolnoki buszbalesetről tudni lehet

Címkék#buszbaleset#Varga Katalin Gimnázium#tömegszerencsétlenség

Súlyos tömegszerencsétlenség történt szerdán a jászkunsági vármegyeszékhelyen, ahol egy főleg időseket és gyerekeket szállító helyi busz belehajtott a Varga Katalin Gimnáziumba. Noha a buszbaleset Szolnok frekventált helyén esett meg, és a becsapódásnak számos sérültje van, végzetes tragédia nem történt.

Rózsa Róbert

Fotó: Mészáros János

Vészjósló szirénázás törte meg az álmoskásnak induló szerda reggelt Szolnokon. Tűzoltó- mentő és rendőrautók rajzottak a város egyik legforgalmasabbnak számító pontjára, a Szabadság térre, ahol döbbenetes dolog történt: egy busz belecsapódott a Varga Katalin Gimnáziumba.

Buszbaleset Szolnokon – áttört mindenen a 7-es

Hogy óriási a baj, az a helyszínre érkezve nyomban látszódott. A Szandaszőlős irányából a belváros felé érkező 7-es busz valamivel nyolc óra előtt átrobogott a csomóponton, átcsörtetett az utat a járdától elválasztó árkon, kitört több fát, majd utasaival együtt az iskola falába rongyolt.

Hírportálunk tíz perccel a mentőegységek után érkezett a helyszínre, ahol sokkoló látvány tárult elénk: a falba állt busz mellett vérző, bicegő, bekötözött fejű és végtagú sérülteket láttunk. Volt, aki éppen a földön ült vagy feküdt, másokat a mentők helyeztek hordágyra. A környéket bámészkodók, diákok, aggódó hozzátartozók lepték el, a rendőröknek nem egyszer úgy kellett a bójás elzáráson kívülre tessékelni az illetékteleneket, miközben az iskola ablakaiból kíváncsiskodó tanulók és dolgozók lesték, mi zajlik a patinás épületnél. A baleset nyomán teljes útzárat rendeltek el, a forgalmat kerülő útra terelték. Ez nagyjából egy óra hosszat tartott.

Buszbaleset Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Hősies mentés zajlott a gimnáziumnál

– Arra lettünk figyelmesek, hogy már az első oszlopot kidöntötte a busz – mutatott a csomópontnak a Tisza-híd felőli becsatlakozása felé Ulviczky Lóránt. A férfi elsőként állt meg autójával és rohant oda a járműhöz, miközben menyasszonya tárcsázta a mentőket.

– Nem sok időm volt reagálni, egyből odaszaladtam a buszhoz, és beugrottam a betört ablakon. A sofőr eszméletlen volt, a busz motorja pedig még járt, a kerekei forogtak, úgyhogy egyre jobban préselte bele a járművet a falba. Egy utas állította le a motort, majd elkezdtük lepakolni a sérülteket. Dolgozott bennem az adrenalin, tudtam, hogy segítenem kell, nem is volt más választáson – mondta el hírportálunknak Ulviczky Lóránt. Hozzátette, bár azt elsőre látta, hogy életveszélyes sérültje nincs a balesetnek, a buszon nagy volt a riadalom, hiszen főleg idősek és gyerekek voltak a járat utasai. Elmondása szerint a mentők villámgyorsan, a hívástól számítva nagyjából három-öt perc alatt kiérkeztek, és nagyon szervezetten átvették a sérültek mentését.

Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethez

Fotók: Mészáros János

Mi okozta a szolnoki buszbalesetet?

A baleset kapcsán az első hírsztelések műszaki hibáról és/vagy a sofőr rosszullétéről is szóltak. Azóta Lázár János építési-és közlekedési miniszter közösségi médiában megosztott tájékoztatójából megtudhattuk, hogy jelenlegi tudásuk szerint a sofőr rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett a szerencsétlenséghez, nem pedig műszaki ok vagy egyéb körülmény. 

Ami biztos: a rendőrség tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt nyomozást rendelt el. 

Egy súlyos sérültje van a balesetnek

– Huszonhárom embert, tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket, szállítottak kórházba a mentők a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett – közölte a baleset kapcsán az MTI-vel az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál elmondta, számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. 

  • Életmentő beavatkozásra nem volt szükség, 
  • a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek és felmerült a csonttörés lehetősége. 
  • Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, de eszméleténél volt. 
  • Többen könnyebben sérültek meg.

– A baleset helyszínéhez a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányításával. Ők áramtalanították a buszt, mert kicsit instabilnak találták. Ezt követően a sérülteket segítettek behelyezni a mentőautókba, majd megtisztították a busz környezetét a fáktól, cserjéktől, hogy később könnyebben ki lehessen emelni – tájékoztatta hírportálunkat a helyszínen Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Utóbbi – mármint a busz mentése – mintegy három órával a baleset után meg is történt. Az összeroncsolódott járművet a Volán Zrt. kamionmentőjének segítségével húzták ki az iskola falából.

A tanárok urai voltak a helyzetnek

A baleset hírére Rusvai Károly, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója is a helyszínre sietett.

– Hála istennek az iskolában tartózkodó diákoknak nem esett baja, az épület egyik ablaka beszakadt, annak a kijavításán már dolgozunk – mondta el a Szoljon.hu-nak az igazgató. Kiemelte, egyeztetett az iskola igazgatójával, eszerint a tanárok urai voltak a helyzetnek odabent. Ezzel együtt szerdán hazaengedik a gyerekeket. A katasztrófavédelem hivatalos oldalán később azt közölte, iskola megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni. Hírportálunk elérte az intézmény titkárságát is, ahonnan azt az információt kaptuk, hogy a baleset sérültjei között diákjaik is vannak.

 

Buszbaleset Szolnokon

