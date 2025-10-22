október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buszbaleset Szolnokon

1 órája

Belecsapódott egy busz a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, a mentőegységek a helyszínre érkeztek

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#busz

Belecsapódott egy busz a Varga Katalin Gimnáziumba szerdán reggel, a mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az előzetes hírek több mint 30 sérültről szólnak.

Szoljon.hu

Frissítés, 9.15: Helyszíni beszámolónkat itt olvashatják.

Frissítés, 8:36:
Tudósítónk beszámolója szerint újabb mentőegységek érkeztek a helyszínre. Folyamatosan zajlik a mentés. Hozzák-viszik a sérült, vérző embereket. Rengetegen bámészkodnak a helyszínen, a rendőröknek úgy kell néha az elzáráson kívülre tessékelni az embereket. Diákok, aggódó szülő vannak mindenütt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint teljes útlezárást rendeltek el a helyszínen.

Buszbaleset Szolnokon
Fotó: Mészáros János

Korábban írtuk:

Előzetes információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van, a helyszínre hamarosan mentőhelikopter érkezik.

Beszámolók szerint Szandaszőlős felől érkezett az a helyijáratos busz, mely letért az útról a Szabadság téri körforgalomban és a járdára szaladt, majd a Varga katalin Gimnázium épületének ütközött.

Meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet.

Hírportálunk kollégái a helyszínen vannak, további információkkal nemsokára jelentkezünk.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu