Belecsapódott egy busz a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, a mentőegységek a helyszínre érkeztek

Frissítés, 8:36:

Tudósítónk beszámolója szerint újabb mentőegységek érkeztek a helyszínre. Folyamatosan zajlik a mentés. Hozzák-viszik a sérült, vérző embereket. Rengetegen bámészkodnak a helyszínen, a rendőröknek úgy kell néha az elzáráson kívülre tessékelni az embereket. Diákok, aggódó szülő vannak mindenütt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint teljes útlezárást rendeltek el a helyszínen.

Buszbaleset Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Korábban írtuk:

Előzetes információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van, a helyszínre hamarosan mentőhelikopter érkezik.

Beszámolók szerint Szandaszőlős felől érkezett az a helyijáratos busz, mely letért az útról a Szabadság téri körforgalomban és a járdára szaladt, majd a Varga katalin Gimnázium épületének ütközött.

Meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet.

Hírportálunk kollégái a helyszínen vannak, további információkkal nemsokára jelentkezünk.