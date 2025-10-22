23 perce
Belecsapódott egy busz a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, a mentőegységek a helyszínre érkeztek
Belecsapódott egy busz a Varga Katalin Gimnáziumba szerdán reggel, a mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az előzetes hírek több mint 30 sérültről szólnak.
Frissítés, 8:36:
Tudósítónk beszámolója szerint újabb mentőegységek érkeztek a helyszínre. Folyamatosan zajlik a mentés. Hozzák-viszik a sérült, vérző embereket. Rengetegen bámészkodnak a helyszínen, a rendőröknek úgy kell néha az elzáráson kívülre tessékelni az embereket. Diákok, aggódó szülő vannak mindenütt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint teljes útlezárást rendeltek el a helyszínen.
Korábban írtuk:
Előzetes információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van, a helyszínre hamarosan mentőhelikopter érkezik.
Beszámolók szerint Szandaszőlős felől érkezett az a helyijáratos busz, mely letért az útról a Szabadság téri körforgalomban és a járdára szaladt, majd a Varga katalin Gimnázium épületének ütközött.
Meg nem erősített helyszíni információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet.
Hírportálunk kollégái a helyszínen vannak, további információkkal nemsokára jelentkezünk.
