Buszbaleset Szolnokon

1 órája

Buszbaleset Szolnokon: egy gyalogos is megsérült, nyomoz a rendőrség

Belecsapódott egy helyijáratos autóbusz a Varga Katalin Gimnáziumba szerda reggel. A szolnoki buszbalesettel kapcsolatban megszólalt a rendőrség is, nyomoznak az ügyben.

Rimóczi Ágnes

Autóbusz ütközött a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel. A vármegyei rendőrség nyomoz az ügyben, mutatjuk a részleteket.

A szolnoki buszbaleset kapcsán nyomoz a rendőrség is
– Október 22-én reggel nyolc óra után egy helyi járatos autóbusz Szolnok–Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt, s a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium  falának ütközött – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint megtudtuk: az épület ezen részén órát nem tartottak.

Buszbaleset Szolnokon

– A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek.  A balesettel érintett útszakaszon megszűnt a teljes útlezárás, azonban részleges forgalomkorlátozásra kell számítani – hangsúlyozták az illetékesek, akik kérnek minden közlekedőt, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek.

A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.

Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethez

Buszbaleset Szolnokon

