Buszbaleset Szolnokon: egy gyalogos is megsérült, nyomoz a rendőrség

Autóbusz ütközött a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel. A vármegyei rendőrség nyomoz az ügyben, mutatjuk a részleteket.

A szolnoki buszbaleset kapcsán nyomoz a rendőrség is

Fotó Mészáros János

– Október 22-én reggel nyolc óra után egy helyi járatos autóbusz Szolnok–Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt, s a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint megtudtuk: az épület ezen részén órát nem tartottak.