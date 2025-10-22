1 órája
Buszbaleset Szolnokon: egy gyalogos is megsérült, nyomoz a rendőrség
Belecsapódott egy helyijáratos autóbusz a Varga Katalin Gimnáziumba szerda reggel. A szolnoki buszbalesettel kapcsolatban megszólalt a rendőrség is, nyomoznak az ügyben.
Autóbusz ütközött a szolnoki Varga Katalin Gimnázium falának szerda reggel. A vármegyei rendőrség nyomoz az ügyben, mutatjuk a részleteket.
– Október 22-én reggel nyolc óra után egy helyi járatos autóbusz Szolnok–Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt, s a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint megtudtuk: az épület ezen részén órát nem tartottak.
Buszbaleset SzolnokonFotók: Mészáros János
– A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek. A balesettel érintett útszakaszon megszűnt a teljes útlezárás, azonban részleges forgalomkorlátozásra kell számítani – hangsúlyozták az illetékesek, akik kérnek minden közlekedőt, hogy fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek.
A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.
Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethezFotók: Mészáros János
