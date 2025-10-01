2 órája
Eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban, erejüket megfeszítve küzdenek a mentőcsapatok a helyszínen
Tragikus csónakbaleset történt kedden Püspökladány térségében, a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. Egy örvény lerántotta a Debreceni Egyetem két hallgatóját, egy oktatót és a halászati társaság képviselőjét.
Csónakbaleset Püspökladánynál: folyamatos a keresés
A mentőcsapatok, önkéntesek és helyi horgászok minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megtalálják az eltűnt hallgatót. A Debreceni Egyetem belső vizsgálatot indított a baleset körülményeinek feltárására, együttműködve a hatóságokkal. További részletek és a legfrissebb információk a Haon.hu oldalán!
