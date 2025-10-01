október 1., szerda

Tart a kutatás

Eltűnt egy fiatal a Hortobágy-Berettyóban, erejüket megfeszítve küzdenek a mentőcsapatok a helyszínen

Tragikus csónakbaleset történt kedden Püspökladány térségében, a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. Egy örvény lerántotta a Debreceni Egyetem két hallgatóját, egy oktatót és a halászati társaság képviselőjét.

Mint azt korábban írtuk, Püspökladány térségében kedden tragikus csónakbaleset történt a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. A Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, egy oktató és a halászati társaság képviselője kutatómunkát végzett, amikor a csónakot egy örvény lerántotta. Hárman ki tudtak úszni, egy elsőéves PhD-hallgatót azonban azóta is keresnek.

A Debreceni Egyetem kutatóinak csónakját egy örvény rántotta le a Hortobágy-Berettyó főcsatornán, a csónakbaleset Püspökladány térségében történt
Csónakbaleset Püspökladánynál: folyamatos a keresés

A mentőcsapatok, önkéntesek és helyi horgászok minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megtalálják az eltűnt hallgatót. A Debreceni Egyetem belső vizsgálatot indított a baleset körülményeinek feltárására, együttműködve a hatóságokkal. További részletek és a legfrissebb információk a Haon.hu oldalán!

