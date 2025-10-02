46 perce
Nem adják fel – a karcagi egység mellett önkéntesek, búvárok is kutatnak a fiatal után
Még mindig keresik a keddi szerencsétlenségben eltűnt fiatalt. A csónakbaleset helyszínére több egységet is riasztottak, miután a vízi jármű felborult négy utasával a fedélzeten. Hárman ki tudtak jutni a partra, egy ember azonban eltűnt, akinek keresésében Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók is részt vettek.
Mint ahogyan arról csütörtökön tájékoztattuk az olvasókat, kedden délután csónakbaleset történt Püspökladány térségében, a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. A Debreceni Egyetem első éves PhD-hallgatóját azóta sem találták meg a mentőcsapatok, így a keresést továbbra is folytatják.
Kedden történt a csónakbaleset
A Haon.hu híradása szerint a csónakban egy fiatal hallgató, egy egyetemi oktató és egy másik diák halbiológiai vizsgálatot végzett a halászati társaság képviselőjének felügyeletével. Az Ágotai Árvízi Vészelzárómű térségében azonban a járművet egy örvény lerántotta. Hárman ki tudtak úszni a partra, ám egy hallgató elmerült a vízben és eltűnt.
A püspökladányi és a szeghalmi hivatásos tűzoltók csónakkal kutatták a fiatal férfit, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület önkéntesei pedig szintén bekapcsolódtak a munkába. A keresést éjszakára felfüggesztették, ellenben a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint szerda reggel szonárokkal, búvárokkal és keresőkutyákkal folytatták az eltűnt férfi felkutatását, amelyben a karcagi hivatásos tűzoltók is részt vettek.
– A karcagi hivatásos tűzoltók a partról vizsgálták át az érintett területet, átnézték a nádat, illetve a mentőcsapatok munkáját segítették biztosítással. Továbbá kéziszerszámokkal nézték át azt a területet, ahol a férfi beleesett a vízbe – tájékoztatta hírportálunkat Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Megerősítette, hogy a Debreceni Egyetem eltűnt hallgatóját azóta sem találták meg az egységek. Az eltűnt egyetemista utáni kutatásról további fotókat és videót közölt a Haon.
