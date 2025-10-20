Otthonában fogadta a vásárlókat a karcagi díler, a rendőrök véget vetettek az üzletének

A DELTA Program keretében bilincs kattant egy drogárus kezén, aki otthon üzletelt. Íme, a karcagi „fogás” részletei.

DELTA Program: ezúttal Karcagon fogtak el egy drogárust

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ezúttal Karcagon „csapot le” a DELTA Program

A karcagi rendőrök azzal gyanúsítanak egy 24 éves helyi lakost, hogy júliustól 500–1000 forint/pakk áron kábítószert árusított lakóházában.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy egy október 14-i intézkedés során pénzt és fehér, kábítószergyanús anyagot foglaltak le a rendőrök. Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki a dílert, majd őrizetbe vették és a bíróság elrendelte letartóztatását.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Aki kábítószeres bűncselekményről tud, jelezzen!

A rendőrség az esettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kábítószerek fogyasztása hosszú távon maradandó egészségkárosodást okoz. Felhívják a figyelmet, hogy a drogok és az új pszichoaktív anyagok összetétele kétséges, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

A rendőrség a 1️⃣1️⃣2️⃣-es segélyhívón a nap 24 órájában fogadja a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről szóló bejelentéseket is.

Emellett a szintén ingyenes, folyamatosan hívható Telefontanú +36-80-555-111-es számán akár név nélkül is lehet információkat, értesüléseket megosztani a rendőrséggel.