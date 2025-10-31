Táskába rejtette a kristályt – őrizetben a 26 éves földvári férfi

Október 28-án délelőtt Tiszaföldváron ellenőriztek egy autót a Tiszaföldvári Rendőrőrs és a Készenléti Rendőrség munkatársai, amikor gyanús táskára lettek figyelmesek – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

Nem kerülte el a rendőrök figyelmét a gyanús táska

Forrás: Police.hu

A jármű átvizsgálása során találtak rá a helyi férfinél egy táskára, amiben 404 gramm kristályos anyag lapult. A rendőrök kábítószer-vizsgáló készülék alkalmazásával megállapították, hogy a kristályos anyag egy N-etil-pentedron-hidroklorid, ami drognak minősül.

Táskába rejtette a eladni kívánt drogot a földvári férfi

Forrás: Police.hu

A rendőrök előállították a 26 éves férfit a rendőrőrsre, aki a gyanú szerint azért vásárolta a drogot, hogy azt később továbbárusíthassa. A nyomozók a gyanúsítottat kihallgatták, majd kábítószer-kereskedelem bűntett miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bírság elrendelt.