1 órája
Táskába rejtette a kristályt – őrizetben a 26 éves földvári férfi
Rutinellenőrzést végzett két rendőrségi egység, mikor egy gyanús táskára lettek figyelmesek az autóban.
Október 28-án délelőtt Tiszaföldváron ellenőriztek egy autót a Tiszaföldvári Rendőrőrs és a Készenléti Rendőrség munkatársai, amikor gyanús táskára lettek figyelmesek – érkezett a hír a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.
A jármű átvizsgálása során találtak rá a helyi férfinél egy táskára, amiben 404 gramm kristályos anyag lapult. A rendőrök kábítószer-vizsgáló készülék alkalmazásával megállapították, hogy a kristályos anyag egy N-etil-pentedron-hidroklorid, ami drognak minősül.
A rendőrök előállították a 26 éves férfit a rendőrőrsre, aki a gyanú szerint azért vásárolta a drogot, hogy azt később továbbárusíthassa. A nyomozók a gyanúsítottat kihallgatták, majd kábítószer-kereskedelem bűntett miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bírság elrendelt.
