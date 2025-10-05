Éppen vevőivel üzletelt a miklósi díler, amikor felbukkantak a rendőrök

A törökszentmiklósi rendőrök információt kaptak arról, hogy egy helyi férfi kábítószer-kereskedelemből él, kristályt, füstöt valamint cracket árult helyi fogyasztóknak 10 000 forint/gramm, illetve 1 000 forint/pakk áron.

Tetten érték a fiatal férfit, akit őrizetbe vettek, majd letartóztattak

Forrás: Police.hu

Szeptember 30-án a rendőrök rajtaütöttek a 25 éves díleren, aki éppen két vevőnek adott át drogot. Mindhármukat előállították a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra, ahol vizeletvizsgálatot és droggyorstesztet végeztek.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A lakásában tartott házkutatás során több gramm kábítószert, mobiltelefont, valamint 250 000 forintot foglaltak le vagyonvisszaszerzés keretében.

Az ügyet a nyomozóhatóság szakértők bevonásával vizsgálja tovább – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.