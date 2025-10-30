Nem érdekelte múltja: szabadulása után is folytatta a bizniszt, rátörték a szobaajtót – videóval

Hajnalban még csak ébredezett a város, karcagi rendőrök és a Tisza MEKTO beavatkozói azonban már javában akcióban voltak, ekkor léptek be ugyanis egy fiatal férfi otthonába. Október 27-én reggel ismét működésbe lépett a DELTA Program, és egy 26 éves karcagi kábítószer-kereskedőre csaptak le.

Tovább folytatta a kábítószer árusítását, újra lebukott a díler

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi hosszabb ideje terítette a kristályt helyi és környékbeli fogyasztóknak. Nem először került a hatóság látókörébe, hasonló ügy miatt ugyanis hónapokat töltött letartóztatásban, ám szabadulása után úgy döntött, hogy folytatja a bizniszt. A drog, a vevői kör nem változott. A rajtaütést követően a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték ismételt letartóztatását.

A díler hosszabb ideje terítette a drogot

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az idei évben Karcagon több alkalommal csapott le a rendőrség. A napokban egy 24 éves lakost kapcsoltak le, aki otthonában terjesztette a drogot. Májusban, szintén ezen a településen egy 27 éves férfi akadt a horogra, egy közúti ellenőrzés során, aki nem sokkal korábban szívott a nála talált fehér porból.

A rendőrség továbbra is várja a lakosság jelzéseire. Ha valaki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy hiteles információval rendelkezik, bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető az ingyenesen hívható Telefontanú vonalon 06-80-555-111-es zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón.