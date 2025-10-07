október 7., kedd

Halmozta a bűnt

1 órája

Droggal jött, bilincsben ment az alsószentgyörgyi férfi, akiről időközben más is kiderült

Címkék#drogkereskedelem#rendőrség#bűntett

Egy 44 éves férfit kábítószer-kereskedelem miatt vették őrizetbe.

Szoljon.hu

Jászalsószentgyörgyön kocsikázott egy helyi férfi, de haza már bilincsben érkezett jászsági rendőrökkel, mivel útközben elkapták. A gyanú szerint a 44 éves sofőr kiporciózva, 1000, 5000 és 10 000 forint/adag áron értékesített kábítószert helyi és környékbeli fogyasztóknak. 

Forrás:  Police.hu

A police.hu tájékoztatása szerint a lakásán tartott kutatás során mobiltelefont, mérleget, csomagolóeszközt, illetve 131 gramm drogot, továbbá vagyonvisszaszerzés keretében a nyomozók közel 1 millió forintot, 2 elektromos rollert és egy személyautót foglaltak le.

Kiderült, hogy a férfit a bíróság 36 hónapra eltiltotta a vezetéstől, így eltiltás alatti vezetés, valamint kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt. A nyomozó hatóság szakértők bevonásával vizsgálja az ügyet.

