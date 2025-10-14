október 14., kedd

Letartóztatás

23 perce

Újabb jászsági drogdíler került rács mögé, és egy ideig ott is marad

Az ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta egy 49 éves férfi letartóztatását.

Szoljon.hu

Újabb kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a Jászságban. Ezúttal egy 49 éves jászladányi férfit, akit a hatóságok hónapok óta figyeltek. A Jászberényi Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását, amit a bíróság végül el is rendelt.

A férfi elfogásának pillanata
Forrás: Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatott, hogy a gyanú szerint a férfi 2025 áprilisától egészen október elejéig, a rendőrségi akció napjáig napi rendszerességgel árusított kábítószertartalmú anyagot jászladányi otthonából. A „pakkok” 1.000 és 2.000 forint közötti áron keltek el, és több helyi vásárlóhoz is eljutottak.

A nyomozók egyik vevőnél 1,8 gramm fehér, darabos port találtak, melyről a szakértői vizsgálat később kimutatta, hogy N-etil-norpentedront, vagyis kábítószernek minősülő anyagot tartalmazott. A vásárló elmondása szerint az anyagot a most őrizetbe vett férfitól szerezte be.

A Jászberényi Járási Ügyészség szerint a gyanúsított szabadlábon hagyása veszélyeztetné a nyomozást, hiszen fennáll a szökés, elrejtőzés lehetősége, de az sem kizárt, hogy a férfi megpróbálná befolyásolni a tanúkat vagy folytatná az illegális tevékenységet.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adva elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés nem jogerős, a gyanúsított fellebbezett.

 

