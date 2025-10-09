1 órája
Már javában zajlott a rajtaütés, amikor egy autó tűnt fel a rendőrökkel teli ház előtt
Egy korszak ért véget annak a két jászapáti férfinak, akikre a rendőrök törték rá az ajtót a napokban.
Október 6-án ütöttek rajta két jászapáti férfin, akik a rendőrség megalapozott gyanúja szerint drogkereskedelemből szedte össze a napi betevőt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtől érkezett tájékoztatás szerint a DELTA Program keretében a dílereket őrizetbe vették.
Rendőrségi akció két drogkereskedelemben vétkes férfi ellen
A gyanú szerint egy 46 éves jászapáti férfi a lakásán árusított kristályt, amelyből legfőképpen a helyi drogfogyasztók vásároltak. Társa később csatlakozott be az üzletbe, miután albérlőként beköltözött az egyik ingatlanába. A két férfi ezután közösen térítette a drogot a településen, egészen október 6-ig, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek, és előállították őket.
A házkutatás közben további nem várt dolog történt, ugyanis az egyik ingatlannál megjelent egy gépjármű, melynek sofőrje éppen vásárolni érkezett a díler házához, ám miután meglátta a helyszínt odakint biztosító rendőrt, zavartan kezdett viselkedni. Pechére azonban a rendőrök korábbról már ismerték az illetőt.
A nyomozók a két dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.
A rendőrök végezetül felhívták a figyelmet a kábítószerfogyasztás káros hatásaira.
