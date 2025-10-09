Már javában zajlott a rajtaütés, amikor egy autó tűnt fel a rendőrökkel teli ház előtt

Október 6-án ütöttek rajta két jászapáti férfin, akik a rendőrség megalapozott gyanúja szerint drogkereskedelemből szedte össze a napi betevőt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtől érkezett tájékoztatás szerint a DELTA Program keretében a dílereket őrizetbe vették.

Drogkereskedelem gyanúja miatt a földre teperték és bilincsbe verték a jászapáti férfit

Forrás: Police.hu

Rendőrségi akció két drogkereskedelemben vétkes férfi ellen

A gyanú szerint egy 46 éves jászapáti férfi a lakásán árusított kristályt, amelyből legfőképpen a helyi drogfogyasztók vásároltak. Társa később csatlakozott be az üzletbe, miután albérlőként beköltözött az egyik ingatlanába. A két férfi ezután közösen térítette a drogot a településen, egészen október 6-ig, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek, és előállították őket.

A házkutatás közben további nem várt dolog történt, ugyanis az egyik ingatlannál megjelent egy gépjármű, melynek sofőrje éppen vásárolni érkezett a díler házához, ám miután meglátta a helyszínt odakint biztosító rendőrt, zavartan kezdett viselkedni. Pechére azonban a rendőrök korábbról már ismerték az illetőt.

1000 forint/adag áron árusította a drogot a két díler

Forrás: Police.hu

A nyomozók a két dílert kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

A rendőrök végezetül felhívták a figyelmet a kábítószerfogyasztás káros hatásaira.