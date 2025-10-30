A megelőzésről és a segítségkérésről tanultak a diákok Szolnokon

Az elmúlt napokban több szolnoki oktatási intézményben is drogprevenciós előadásokat szerveztek a hatóságok, melyek során a fiatalok a megelőzésről és a segítségkérés lehetőségeiről kaptak hasznos információkat.

Drogprevenciós előadások a vármegyei iskolákban

Forrás: Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskolában, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában tartottak interaktív foglalkozásokat a Szolnoki Rendőrkapitányság prevenciós szakemberei. Az előadásoknak köszönhetően a diákok megtudhatták, hogyan kérhetnek segítséget, ha drogfogyasztókkal vagy terjesztőkkel kerülnek kapcsolatba, továbbá azt is, hogyan előzhető meg a függőség kialakulása.