Nemet mondani menő

1 órája

A megelőzésről és a segítségkérésről tanultak a diákok Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei rendszeresen járják a vármegye iskoláit, ahol drogprevenciós előadásokat tartanak a diákoknak.

Nyitrai Fanni

Az elmúlt napokban több szolnoki oktatási intézményben is drogprevenciós előadásokat szerveztek a hatóságok, melyek során a fiatalok a megelőzésről és a segítségkérés lehetőségeiről kaptak hasznos információkat.

drogprevenciós előadás a szolnoki iskolákban
Drogprevenciós előadások a vármegyei iskolákban
Forrás:  Police.hu

Drogprevenciós előadások a vármegyei iskolákban

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskolában, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában tartottak interaktív foglalkozásokat a Szolnoki Rendőrkapitányság prevenciós szakemberei. Az előadásoknak köszönhetően a diákok megtudhatták, hogyan kérhetnek segítséget, ha drogfogyasztókkal vagy terjesztőkkel kerülnek kapcsolatba, továbbá azt is, hogyan előzhető meg a függőség kialakulása.

