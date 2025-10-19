Friss fotókon mutatjuk az újszászi baleset helyszínét, ahol egy autó a fának csapódott

Mint ahogy korábban hírportálunkon már megírtuk, vasárnap délután fának hajtott egy autó Újszászon, a helyszínről egy 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A balesethez az ÉLETJEL Mentőcsoport is kiérkezett, hogy részt vegyenek a mentési munkálataiban.

A baleset következtében szinte teljese eltűnt az autó eleje

Fotó: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok

Az ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy rajtuk kívül a szolnoki tűzoltók is kiékeztek a 3122. számú úton történt balesethez, ahol együttes munkával áramtalanították az autót, a sérült sofőrt pedig elsősegélyben részesítették, mialatt biztosították a mentőhelikopter le- és felszállását, valamint a kifolyt olajat, és hűtőfolyadékot feltakarították.