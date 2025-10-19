6 órája
Friss fotókon mutatjuk az újszászi baleset helyszínét, ahol egy autó a fának csapódott
Szájról szájra terjedt a baleset híre Újszászon. Egy autó lesodródott az útról és a fának csapódott. Az esethez még mentőhelikopter is érkezett, melyről fotókkal és videófelvétellel számolt be az ÉLETJEL Mentőcsoport.
Mint ahogy korábban hírportálunkon már megírtuk, vasárnap délután fának hajtott egy autó Újszászon, a helyszínről egy 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A balesethez az ÉLETJEL Mentőcsoport is kiérkezett, hogy részt vegyenek a mentési munkálataiban.
Az ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy rajtuk kívül a szolnoki tűzoltók is kiékeztek a 3122. számú úton történt balesethez, ahol együttes munkával áramtalanították az autót, a sérült sofőrt pedig elsősegélyben részesítették, mialatt biztosították a mentőhelikopter le- és felszállását, valamint a kifolyt olajat, és hűtőfolyadékot feltakarították.
Baleset ÚjszászonFotók: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok
