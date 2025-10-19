október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentés

6 órája

Friss fotókon mutatjuk az újszászi baleset helyszínét, ahol egy autó a fának csapódott

Címkék#baleset#Életjel Mentcsoport#mentés

Szájról szájra terjedt a baleset híre Újszászon. Egy autó lesodródott az útról és a fának csapódott. Az esethez még mentőhelikopter is érkezett, melyről fotókkal és videófelvétellel számolt be az ÉLETJEL Mentőcsoport.

Dobos Zsófia Tünde

Mint ahogy korábban hírportálunkon már megírtuk, vasárnap délután fának hajtott egy autó Újszászon, a helyszínről egy 70 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba. A balesethez az ÉLETJEL Mentőcsoport is kiérkezett, hogy részt vegyenek a mentési munkálataiban.

A baleset következtében szinte teljese eltűnt az autó eleje
Fotó: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az ÉLETJEL Mentőcsoport Facebook-bejegyzéséből kiderül, hogy rajtuk kívül a szolnoki tűzoltók is kiékeztek a 3122. számú úton történt balesethez, ahol együttes munkával áramtalanították az autót, a sérült sofőrt pedig elsősegélyben részesítették, mialatt biztosították a mentőhelikopter le- és felszállását, valamint a kifolyt olajat, és hűtőfolyadékot feltakarították.

Baleset Újszászon

Fotók: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu