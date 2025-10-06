1 órája
Heroikus küzdelmet folytattak egy szolnoki férfi életéért a hétvégén
Egy szolnoki szórakozóhelyen lett rosszul egy férfi, akinek életét egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg. Szabó József főtörzsőrmester azonnal megkezdte az újraélesztést, és a mentőkkel együttműködve sikerült stabilizálni a bajbajutott állapotát.
Október 5-én éjjel egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg egy eszméletlen férfi életét Szolnokon.
Szabó József rendőr főtörzsőrmester, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajóvezetője épp egy szórakozóhelyen tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy férfi rosszul lett és nem lélegzik. Azonnal hívta a mentőket, majd megkezdte az alapszintű újraélesztést, amit később a kiérkező mentősök emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően a bajbajutott férfit sikerült stabilizálni és kórházba szállítani.
