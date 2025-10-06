október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgálaton kívül

1 órája

Heroikus küzdelmet folytattak egy szolnoki férfi életéért a hétvégén

Címkék#Újraélesztés#rendőr főtörzsőrmester#Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság#életmentés

Egy szolnoki szórakozóhelyen lett rosszul egy férfi, akinek életét egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg. Szabó József főtörzsőrmester azonnal megkezdte az újraélesztést, és a mentőkkel együttműködve sikerült stabilizálni a bajbajutott állapotát.

Kiss Ádám

Október 5-én éjjel egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg egy eszméletlen férfi életét Szolnokon.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően életet mentett Szabó József rendőr főtörzsőrmester
Fotó: police.hu

Szabó József rendőr főtörzsőrmester, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajóvezetője épp egy szórakozóhelyen tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy férfi rosszul lett és nem lélegzik. Azonnal hívta a mentőket, majd megkezdte az alapszintű újraélesztést, amit később a kiérkező mentősök emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően a bajbajutott férfit sikerült stabilizálni és kórházba szállítani.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu