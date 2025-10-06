Heroikus küzdelmet folytattak egy szolnoki férfi életéért a hétvégén

Október 5-én éjjel egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg egy eszméletlen férfi életét Szolnokon.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően életet mentett Szabó József rendőr főtörzsőrmester

Fotó: police.hu

Szabó József rendőr főtörzsőrmester, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság hajóvezetője épp egy szórakozóhelyen tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy férfi rosszul lett és nem lélegzik. Azonnal hívta a mentőket, majd megkezdte az alapszintű újraélesztést, amit később a kiérkező mentősök emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett beavatkozásnak köszönhetően a bajbajutott férfit sikerült stabilizálni és kórházba szállítani.