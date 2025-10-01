október 1., szerda

Malvin névnap

Hihetetlen lélekjelenlét

2 órája

Életveszélyes helyzet alakult ki egy szolnoki lakásban

Láthatatlan gyilkosra hívta fel a figyelmet az érzékelő, a ház lakói azonnal cselekedtek.

Dobos Zsófia Tünde

Kedd délután egy szolnoki családi házban jelzett a szén-monoxid-érzékelő – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A két lakó, megőrizve lélekjelenlétét, azonnal megkezdte a szellőztetést, ennek köszönhetően pedig egyikük sem szenvedett mérgezést. A szolnoki hivatásos tűzoltók visszaállították a jelzéskori állapotokat, majd műszerükkel a fürdőszobában, a működő gázkazán környezetében ki is mutatták a szén-monoxid emelkedő koncentrációját, ezért értesítették a gázszolgáltatót. 

szén-monoxid-érzékelő
Szén-monoxid-érzékelő mentette meg egy szolnoki család életét
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Mivel szerencsére nem történt nagyobb tragédia, a ház lakható maradt, a benne élők pedig a fűtést más módon is meg tudták oldani.

A katasztrófavédelem ezzel az esettel is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos, ha a házban van egy jól működő szén-monoxid-érzékelő. Egy ilyen készülék a halálos gáz legkisebb mennyiségére is jelez, így a bent tartózkodók azonnal megkezdhetik a szellőztetést, és értesíthetik a tűzoltókat, valamint elkerülhetik a sérülést. Egy szén-monoxid-érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe évekre garantálja a biztonságot. 

Továbbá tanácsolják, hogy minden olyan ingatlanban legyen szén-monoxid-érzékelő, ahol nyílt égésterű berendezés üzemel. Mindezeken túl javasolják, hogy még a fűtési szezon előtt érdemes próbafűtést végezni, mert így a hideg idő beállta előtt kiderülhet, ha gond van a rendszerrel, és lehet intézkedni a javításról.

 

