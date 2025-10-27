október 27., hétfő

Vitatkozásból bántalmazás

1 órája

Brutális támadás Tiszaburán: betonvassal támadt és megszúrta vendégét egy 31 éves férfi

Címkék#konfliktus#betonvas#életveszély

Egy találkozó fajult tettlegességbe Tiszaburán. A házigazda egy betonvassal támadt vendégére, majd egy másik eszközzel többször is megszúrta. A férfit életveszélyt okozó testi sértés miatt hallgatták ki a hatóságok.

Nyitrai Fanni

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a tiszaburai férfi kitessékelte vendégét, majd utánament, és az utcán bántalmazta. A támadónak életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kell szembenéznie az igazságszolgáltatással.

életveszélyt okozó testi sértés Tiszabura
Életveszélyt okozó testi sértés: egy tiszaburai férfi támadt rá vendégére októberben
Forrás: police.hu

Életveszélyt okozó testi sértés: egy szóváltásból alakult ki a konfliktus

A két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egymással október 23-án hajnalban, majd dulakodni kezdtek egyikük otthonában. Ennek eredményeként a vendéget elzavarták az ingatlan területéről, de a gyanúsított ennyivel nem elégedett meg. A házigazda elindult a sértett után egy betonvassal, és rátámadt, majd egy másik eszközzel többször is megszúrta, és végül magára hagyta.

A sérült férfit egy helybéli találta meg az utcán. A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást és az elkövető felkutatását. A szakemberek gyorsan, még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, akit életveszélyt okozó testi sértés miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

