Brutális támadás Tiszaburán: betonvassal támadt és megszúrta vendégét egy 31 éves férfi

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint, a tiszaburai férfi kitessékelte vendégét, majd utánament, és az utcán bántalmazta. A támadónak életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kell szembenéznie az igazságszolgáltatással.

Életveszélyt okozó testi sértés: egy tiszaburai férfi támadt rá vendégére októberben

Életveszélyt okozó testi sértés: egy szóváltásból alakult ki a konfliktus

A két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egymással október 23-án hajnalban, majd dulakodni kezdtek egyikük otthonában. Ennek eredményeként a vendéget elzavarták az ingatlan területéről, de a gyanúsított ennyivel nem elégedett meg. A házigazda elindult a sértett után egy betonvassal, és rátámadt, majd egy másik eszközzel többször is megszúrta, és végül magára hagyta.

A sérült férfit egy helybéli találta meg az utcán. A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték a nyomozást és az elkövető felkutatását. A szakemberek gyorsan, még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, akit életveszélyt okozó testi sértés miatt hallgattak ki. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.