október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még nem lefutott

1 órája

Életveszélyt okozó testi sértés: az alkohol után vér is folyt Tiszafüreden

Címkék#Szolnoki Törvényszék#büntetőper#életveszélyt okozó testi sértés

Ítélethirdetést tartottak pénteken a Szolnoki Törvényszéken. A vádlottat a bírónő két év és két hónap szabadságvesztésre ítélte, a fiatalember bokájáról azonban azonnal lekerült a nyomkövető eszköz, és lehet, akár börtönbe sem kell vonulnia az életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt…

Mészáros Géza

Ez év januárjában a Szolnoki Törvényszéken előkészítő ülést tartottak az ügyben. Egy újévi „rátöltésnek” büntetőper lett a vége, mert a vád: életveszélyt okozó testi sértés.

életveszélyt okozó testi sértés
2025. október 10-én délelőtt ítéletet hirdettek a Szolnoki Törvényszéken a tiszafüredi életveszélyt okozó testi sértés miatt indult büntetőügyben
Fotó: Mészáros Géza


A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2024. december 13-án életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 24 éves, büntetett előéletű fiatalemberrel szemben. Az illető a vád szerint 2024. január 1-jén este hat óra körül egy tiszafüredi családi házban vendégeskedett. A beszélgetés során előkerültek a rövid italos poharak és a sörös kriglik is, melynek következtében a vendég először összeszólalkozott idős, betegeskedő vendéglátójával, majd jól el is agyabugyálta a házigazdát.

Előbb ököllel fejen ütötte, majd az ettől földre eső, fekvő férfit tovább verte, aki a bántalmazás következtében, számos más sérülés mellett kétoldali állkapocscsont törést és koponyaűri vérzést szenvedett. Utóbbi, a vád szerint közvetett életveszélyes sérülésnek minősült.

Október 10-én a Szolnoki Törvényszéken elhangoztak a perbeszédek a büntetőügyben. Az ügyész a garázdaságért már az igazságszolgáltatás elé került fiatalember terhére rótta, hogy erősen ittas állapotban egy ugyancsak alkoholos állapotban, régóta betegeskedő idős emberre támadt. A védő épp az ellenkezőjét találta enyhítő körülményként, miszerint a megvert bácsi, aki nem sokkal az esemény után az idült betegsége következtében (és nem a verés miatt) elhunyt, rátámadt a fiatalemberre, és emiatt keletkezett a két fél között a viszály.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Életveszélyt okozó testi sértés a vád

Dr. Nagy Orsolya bírónő mérlegelt, majd meghozta első fokú, nem jogerős az ítéletét: a vádlott két év és két hónap börtönben letöltendő szabadságvesztést kapott. Büntetésének kétharmada letöltése után szabadulhat, ráadásul beszámítják a letartóztatásban, valamint a nyomkövetővel ellátott bűnügyi felügyelet alatt eltöltött időt is. Így elképzelhető, amennyiben az ügyész nem kér súlyosbítást az ítélethozatal után kért három napos gondolkodási ideje közben, úgy a fiatalembernek csak néhány hónapra kell bevonulni a rácsok mögé...

Ha az ügyész súlyosítást indítványoz, úgy a per a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu