1 órája
Életveszélyt okozó testi sértés: az alkohol után vér is folyt Tiszafüreden
Ítélethirdetést tartottak pénteken a Szolnoki Törvényszéken. A vádlottat a bírónő két év és két hónap szabadságvesztésre ítélte, a fiatalember bokájáról azonban azonnal lekerült a nyomkövető eszköz, és lehet, akár börtönbe sem kell vonulnia az életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt…
Ez év januárjában a Szolnoki Törvényszéken előkészítő ülést tartottak az ügyben. Egy újévi „rátöltésnek” büntetőper lett a vége, mert a vád: életveszélyt okozó testi sértés.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2024. december 13-án életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 24 éves, büntetett előéletű fiatalemberrel szemben. Az illető a vád szerint 2024. január 1-jén este hat óra körül egy tiszafüredi családi házban vendégeskedett. A beszélgetés során előkerültek a rövid italos poharak és a sörös kriglik is, melynek következtében a vendég először összeszólalkozott idős, betegeskedő vendéglátójával, majd jól el is agyabugyálta a házigazdát.
Előbb ököllel fejen ütötte, majd az ettől földre eső, fekvő férfit tovább verte, aki a bántalmazás következtében, számos más sérülés mellett kétoldali állkapocscsont törést és koponyaűri vérzést szenvedett. Utóbbi, a vád szerint közvetett életveszélyes sérülésnek minősült.
Október 10-én a Szolnoki Törvényszéken elhangoztak a perbeszédek a büntetőügyben. Az ügyész a garázdaságért már az igazságszolgáltatás elé került fiatalember terhére rótta, hogy erősen ittas állapotban egy ugyancsak alkoholos állapotban, régóta betegeskedő idős emberre támadt. A védő épp az ellenkezőjét találta enyhítő körülményként, miszerint a megvert bácsi, aki nem sokkal az esemény után az idült betegsége következtében (és nem a verés miatt) elhunyt, rátámadt a fiatalemberre, és emiatt keletkezett a két fél között a viszály.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Életveszélyt okozó testi sértés a vád
Dr. Nagy Orsolya bírónő mérlegelt, majd meghozta első fokú, nem jogerős az ítéletét: a vádlott két év és két hónap börtönben letöltendő szabadságvesztést kapott. Büntetésének kétharmada letöltése után szabadulhat, ráadásul beszámítják a letartóztatásban, valamint a nyomkövetővel ellátott bűnügyi felügyelet alatt eltöltött időt is. Így elképzelhető, amennyiben az ügyész nem kér súlyosbítást az ítélethozatal után kért három napos gondolkodási ideje közben, úgy a fiatalembernek csak néhány hónapra kell bevonulni a rácsok mögé...
Ha az ügyész súlyosítást indítványoz, úgy a per a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
Gyomorforgató, ami az illegális hulladéklerakóba kerül ebben a városrészben
A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön