Életveszélyt okozó testi sértés: az alkohol után vér is folyt Tiszafüreden

Ez év januárjában a Szolnoki Törvényszéken előkészítő ülést tartottak az ügyben. Egy újévi „rátöltésnek” büntetőper lett a vége, mert a vád: életveszélyt okozó testi sértés.

2025. október 10-én délelőtt ítéletet hirdettek a Szolnoki Törvényszéken a tiszafüredi életveszélyt okozó testi sértés miatt indult büntetőügyben

Fotó: Mészáros Géza



A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2024. december 13-án életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 24 éves, büntetett előéletű fiatalemberrel szemben. Az illető a vád szerint 2024. január 1-jén este hat óra körül egy tiszafüredi családi házban vendégeskedett. A beszélgetés során előkerültek a rövid italos poharak és a sörös kriglik is, melynek következtében a vendég először összeszólalkozott idős, betegeskedő vendéglátójával, majd jól el is agyabugyálta a házigazdát.

Előbb ököllel fejen ütötte, majd az ettől földre eső, fekvő férfit tovább verte, aki a bántalmazás következtében, számos más sérülés mellett kétoldali állkapocscsont törést és koponyaűri vérzést szenvedett. Utóbbi, a vád szerint közvetett életveszélyes sérülésnek minősült.

Október 10-én a Szolnoki Törvényszéken elhangoztak a perbeszédek a büntetőügyben. Az ügyész a garázdaságért már az igazságszolgáltatás elé került fiatalember terhére rótta, hogy erősen ittas állapotban egy ugyancsak alkoholos állapotban, régóta betegeskedő idős emberre támadt. A védő épp az ellenkezőjét találta enyhítő körülményként, miszerint a megvert bácsi, aki nem sokkal az esemény után az idült betegsége következtében (és nem a verés miatt) elhunyt, rátámadt a fiatalemberre, és emiatt keletkezett a két fél között a viszály.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Életveszélyt okozó testi sértés a vád

Dr. Nagy Orsolya bírónő mérlegelt, majd meghozta első fokú, nem jogerős az ítéletét: a vádlott két év és két hónap börtönben letöltendő szabadságvesztést kapott. Büntetésének kétharmada letöltése után szabadulhat, ráadásul beszámítják a letartóztatásban, valamint a nyomkövetővel ellátott bűnügyi felügyelet alatt eltöltött időt is. Így elképzelhető, amennyiben az ügyész nem kér súlyosbítást az ítélethozatal után kért három napos gondolkodási ideje közben, úgy a fiatalembernek csak néhány hónapra kell bevonulni a rácsok mögé...

Ha az ügyész súlyosítást indítványoz, úgy a per a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.