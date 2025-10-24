„Jó napot! Hát mit csinálunk itt?!” – elképesztő helyen bujkált a rendőrök elől a nő

„Jó napot! Hát mit csinálunk itt?! – tették fel a kérdést a dunaújvárosi rendőrök, miközben felnyitottak egy ágyat egy helyi panelházban. Máris eláruljuk: nem takarót kerestek. Hanem azt a nőt, akit már szolnoki rendőrök is megpróbáltak kézre keríteni – mindez abból a videóból derül ki, amit a Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán osztottak meg. Mint hírportálunk hétfőn Szemerei Pétertől, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől megtudta, rendőreik október 17-én fogták el a 28 éves, Dunaújvárosban elrejtőzni óhajtó nőt, akit a Szolnoki Rendőrkapitányság rablás miatt keresett.