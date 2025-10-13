október 13., hétfő

Kattant a bilincs

22 perce

Két szolnoki vendéglátóhelyen is bajt okozott a fiatal, rendőrök mentek érte

Címkék#zöldségesüzlet#szeszesital#kamerafelvétel#őrizet

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, aki az elmúlt hetekben három helyre is betört Szolnokon.

Szoljon.hu

A rendőrök az elmúlt hetekben több szolnoki betörés ügyében nyomoztak, és a kamerafelvételeknek köszönhetően sikerült azonosítaniuk az elkövetőt. A gyanú szerint egy helyi fiatalkorú szeptemberben két vendéglátóhelyre is betört, ahonnan készpénzt és szeszesitalokat vitt magával, összesen mintegy 200 ezer forint értékben – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

Kattant a bilincs a fiatalember csuklóján
Forrás: Police.hu

A sorozat azonban ezzel nem ért véget: október 11-én éjjel egy belvárosi zöldségesüzletbe is behatolt, ahol a kasszából pénzt, valamint több tálca süteményt tulajdonított el. A rendőrség a felvételek alapján hamar beazonosította a feltételezett elkövetőt, akit másnap, október 12-én elfogtak.

A fiatal kihallgatása során háromrendbeli lopással gyanúsították meg. A rendőrség őrizetbe vette, majd fogdára kísérte, és kezdeményezte a letartóztatását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a nyomozás tovább folyik, a hatóságok vizsgálják, hogy a fiatalkorú összefüggésbe hozható-e más, korábbi bűncselekményekkel is.

 

