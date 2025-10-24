Belügyminiszteri és főkapitányi elismerések a vármegye rendőreinek

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából egy megyei rendőr belügyminiszteri, további három kolléga országos rendőrfőkapitányi elismerésben részesült. Az ünnepi díjátadót október 22-én tartották – derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatójából.

Az eseményhez kapcsolódva dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője 36 vármegyei kollégát és 3 nyugállományú munkatársat jutalmazott a szolgálatban nyújtott kiemelkedő teljesítményért.