október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Díjeső

28 perce

Belügyminiszteri és főkapitányi elismerések a vármegye rendőreinek

Címkék#október 23.#elismerés#rendőrség

Ünnephez méltó elismeréseső: nemzeti ünnepünk alkalmából egy megyei rendőr belügyminiszteri, három kolléga pedig országos rendőrfőkapitányi kitüntetést kapott.

Szoljon.hu

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából egy megyei rendőr belügyminiszteri, további három kolléga országos rendőrfőkapitányi elismerésben részesült. Az ünnepi díjátadót október 22-én tartották – derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatójából.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az eseményhez kapcsolódva dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője 36 vármegyei kollégát és 3 nyugállományú munkatársat jutalmazott a szolgálatban nyújtott kiemelkedő teljesítményért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu