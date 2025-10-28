október 28., kedd

Rendőrség

1 órája

Túl nagy volt a kísértés, nem bírt ellenállni neki a jászteleki férfi

Címkék#Kihallgatás#eltiltás#járművezetés

A férfi még közel egy évig nem ülhetett volna volán mögé.

Szoljon.hu

Egy jászteleki férfit igazoltattak a rendőrök október 27-én délután Jászjákóhalmán, miközben személyautójával közlekedett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrt a bíróság 2026. október 7-ig eltiltotta a járművezetéstől.

A 34 éves férfit a rendőrök előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.

 

