Túl nagy volt a kísértés, nem bírt ellenállni neki a jászteleki férfi

Egy jászteleki férfit igazoltattak a rendőrök október 27-én délután Jászjákóhalmán, miközben személyautójával közlekedett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőrt a bíróság 2026. október 7-ig eltiltotta a járművezetéstől.

A 34 éves férfit a rendőrök előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.