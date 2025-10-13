Rutinigazoltatásnak indult, de gyorsan komolyabb ügy lett belőle Szolnokon

Egy budapesti lakos közlekedett személyautóval október 10-én éjjel Szolnokon, amikor a rendőrök ellenőrizték – olvasható a vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében.

Forrás: Illusztráció / MW archív

Az egyenruhások megállapították, hogy a sofőrt a Kecskeméti Járásbíróság november 27-ig jogerősen eltiltotta a járművezetéstől. A férfit előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.