Rutinigazoltatásnak indult, de gyorsan komolyabb ügy lett belőle Szolnokon

A rendőrök Szolnokon igazoltattak egy sofőrt, akiről kiderült, hogy jogerősen eltiltották a járművezetéstől.

Szoljon.hu

Egy budapesti lakos közlekedett személyautóval október 10-én éjjel Szolnokon, amikor a rendőrök ellenőrizték – olvasható a vármegyei rendőr-főkapitányság közleményében.

rendorseg_illusztracio_07
Forrás:  Illusztráció / MW archív

Az egyenruhások megállapították, hogy a sofőrt a Kecskeméti Járásbíróság november 27-ig jogerősen eltiltotta a járművezetéstől. A férfit előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták.

