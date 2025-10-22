október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnés

1 órája

Egy bőrönddel távozott, és azóta nyomát se találni egy szolnoki kiskorúnak – fotót is mutatunk a lányról!

Címkék#kiskorú#rendőrség#eltűnés

Három hónapja nem találnak egy szolnoki lányt, a rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Szoljon.hu

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Fehér Alexandra szolnoki lányt. A kiskorú 2025. július 23-án ismeretlen helyre ment el tartózkodási helyéről. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek – olvasható a Police.hu oldalon.

Fehér Alexandra
Forrás:  Police.hu

Fehér Alexandra ismertetőjegyei: 150 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú.

Eltűnéskor viselt ruházata: fekete nadrágot, fekete trikót viselt és egy fehér, kisméretű táskával és egy fekete színű kis bőrönddel távozott.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Fehér Alexandrát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu