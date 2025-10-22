Egy bőrönddel távozott, és azóta nyomát se találni egy szolnoki kiskorúnak – fotót is mutatunk a lányról!

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 17 éves Fehér Alexandra szolnoki lányt. A kiskorú 2025. július 23-án ismeretlen helyre ment el tartózkodási helyéről. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek – olvasható a Police.hu oldalon.

Fehér Alexandra

Fehér Alexandra ismertetőjegyei: 150 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú.

Eltűnéskor viselt ruházata: fekete nadrágot, fekete trikót viselt és egy fehér, kisméretű táskával és egy fekete színű kis bőrönddel távozott.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Fehér Alexandrát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.