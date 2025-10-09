október 9., csütörtök

Autóval mehettek érte

A jászjákóhalmi család kétségbeesetten várja a híreket, piros pöttyös köntösben tűnt el a lányuk az éjszaka közepén

El se tudják képzelni, hová tűnhetett. Szeptember vége óta nem találják azt a nőt, aki az éj leple alatt hagyta el szülei házát Jászjákóhalmán.

Eltűnés miatt tett közzé egy felhívást a rendőrség: Péter Csillát kilenc napja várja haza a családja – szeptember 30-án éjszaka ment el Jászjákóhalmán élő szülei házából, és azóta sem tért haza, és életjelet sem ad magáról.

Péter Csilla, lánynevén Kukléti Csilla 
Forrás:  Police.hu

Eltűnés miatt keresi a rendőrség

A felhívást a rendőrség, és az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary csoportban is közzé tették, ez utóbbiban azt is megírták, elképzelhető, hogy valaki autóval ment a nőért, aki távozása óta nem ad életjelet magáról, ráadásul a mobiltelefonja sem elérhető. Családja jelentette be eltűnését, körözését a kecskeméti rendőrkapitányság rendelte el, de Jászjákóhalmán veszett nyoma.

A kereséshez a lakosság segítségét is kérik, ehhez megadták a 41 éves nő ismertetőjegyeit: haja jelenleg feketére festett, vállig érő, 161 cm magas és nagyon vékony 31-40 kg, barna bőrű, egyik alkarján szívecske tetoválás van, valamint a hasán vakbélműtéti heg, szeme alatt pedig kisebb forradás látható. Eltűnésének idején piros pöttyös mini egeres köntöst viselt.

A rendőrség és a család is kéri, hogy bárki, aki tud az eltűnt nőről hívja a rendőrséget a 112-telefonszámon.

