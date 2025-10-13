Hónapok óta nem találják már a kisújszállási lányt, itt van minden, amit tudni lehet róla

A Karcagi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a 16 éves Bere Klaudia megtalálásához. A kisújszállási lány július 7-én ismeretlen helyre távozott gondozási helyéről, a keresés azonban eddig sajnos nem vezetett eredményre – olvasható a police.hu oldalon.

Segítséget kér a Karcagi Rendőrkapitányság a képen látható lány felkutatásában

Forrás: police.hu

Bere Klaudia átlagos testalkatú, barna szemű, barna hajú.

A Karcag Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bere Klaudiát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.