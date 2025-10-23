2 órája
Nyomtalanul eltűnt egy 20 éves fiatal Szolnokon – mutatjuk, miről lehet megismerni!
A férfi felkutatásra tett intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre.
A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 20 éves Farkas Zoltán budapesti lakost, aki szolnoki tartózkodási helyéről 2025. október 12-én ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról. A fiatal férfi felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Farkas Zoltán kopasz, kék szemű, azonban eltűnésekor viselt ruházatáról nincs információ.
A rendőrség kéri mindazokat, akik felismerik a képen látható fiatal férfit, vagy bármilyen információval rendelkeznek tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hívják a 06-56-501-600-as telefonszámot, vagy tegyenek bejelentést a nap 24 órájában elérhető, ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.
