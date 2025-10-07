A vasútállomásra igyekezett, ám onnan nyomtalanul eltűnt egy kiskorú fiú

A Karcagi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keres egy karcagi kiskorú fiút – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A kereséshez a lakosság segítségét kérik.

Zoltán Lajos

Forrás: Police.hu

Zoltán Lajos 16 éves karcagi lakos, a rendelkezésre álló információk szerint október 6-án délelőtt a karcagi vasútállomásról ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig eredményre nem vezettek.

Zoltán Lajos ismertetőjegyei: 160 cm magas, normál testalkatú, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor kék kabátot, kék nadrágot, fekete munkavédelmi bakancsot viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Zoltán Lajost felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.