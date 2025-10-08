október 8., szerda

Eltűnés

1 órája

Még mindig várják haza: hónapok óta semmit sem tudni a szolnoki fiúról

A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik: eltűnt egy 16 éves szolnoki fiú.

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 16 éves Gáspár Ferenc szolnoki lakost. A fiatal fiú tartózkodási helyéről július 8-án ismeretlen helyre távozott. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.

Gáspár Ferenc
Gáspár Ferenc 160 centiméter magas, vékony testalkatú, fekete hajú, barna szemű.

Kérjük, hogy aki a képen látható Gáspár Ferencet felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

