Dördült a puska, elpusztult a kutya: két népes család esett egymásnak Fegyverneken

Az emberölési kísérlet miatt indult büntetőügyben ez év elején előkészítő ülést tartottak, melyen a vádlott nem ismerte el bűnösségét.

A Szolnoki Törvényszéken zajló büntetőügyben Nádor bíró azt vizsgálja, hogy történt-e emberölési kísérlet Fegyverneken. Az október 14-i tárgyalás kezdetén a vádlott és az egyik tanú a tárgyalóterem előtt is még erről egyeztetett

A vád szerint az illető még 2021. augusztus 28-án este nyolc óra körül Fegyvernek egyik utcájában az autójával közel 50 kilométer/órás sebességgel szándékosan nekikormányozta az út szélen szemben sétáló haragosának, aki három kutyával sétált. A férfinek sikerült még elugrania az autó elől, egyik kutyájának azonban már nem volt ilyen szerencséje, a vádlott ugyanis elütötte, és az elszenvedett sérülések következtében másnap elpusztult.

A történtek előzménye, hogy a büntetőügy sértettje és vádlottja évek óta haragos viszonyban voltak, mindkét fél családja korábban Tiszabőn élt. A két férfi, illetve családjuk közötti konfliktus folyamatos volt, több büntetőper is indult a sokszor bántalmazásba torkollott veszekedések miatt. Ennek az ügynek a sértettje végül Fegyvernekre költözött, de még a 6-8 kilométerre megnövekedett távolság sem gátolta meg őket abban, hogy végleg elkerüljék a közöttük fennálló konfrontációt.

A két család viszálya emberölési kísérletig fajult

Ez ügyben is abból kerekedett a nézeteltérés, hogy a sértett megverte a vádlottat (ebben az ügyben már ítéletet is hozott a bíróság), nem sokkal később pedig revansot akart venni a bántalmazott fél. Tiszabőről Fegyvernekre kocsikázott az apjával, ahol a Táncsics út és a Szántó Kovács János út kereszteződésénél nem feltartott kézzel, hanem a vád szerint ásóval, kapával, kaszával és állítólag egy puskának tűnő lőfegyverrel fogadták a családot.

Ezúttal is verekedés tört ki, amely indulatból az egyik fél talán belelőtt az autóba, ráuszította kutyáját a vádlottra, a bántalmazás során gázspray-vel telefújta a szemét, és eltörte a másik arccsontját. A sértett pedig beugrott az autójába, amit indulatosan nekikormányzott a bántalmazójának és annak családjának. Bíró legyen a talpán, aki a kamerafelvételek láttán hasonlóságot vél felfedezni a látható tények és a vallomások között…

Dr. Nádor Zoltán a következő tárgyalásra beidézte a sértettet és családtagjait, majd a mozgóképek tartalmával szeretné szembesíteni a bizonyítási eljárás érintettjeit, de vélhetően idén még nem derül ki bizonyítottan, hogy fennáll-e még a vád: a több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölési kísérlet bűntette és az állatkínzás vétsége…