Dördült a puska, elpusztult a kutya: két népes család esett egymásnak Fegyverneken
Kedden délelőtt dr. Nádor Zoltán bíró tárgyalást tartott a Szolnoki Törvényszéken egy olyan ügyben, melynek tétje tizenéves fegyházbüntetés. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölési kísérlet bűntettével és állatkínzás vétségével vádol egy 30 éves tiszabői férfit.
Az emberölési kísérlet miatt indult büntetőügyben ez év elején előkészítő ülést tartottak, melyen a vádlott nem ismerte el bűnösségét.
A vád szerint az illető még 2021. augusztus 28-án este nyolc óra körül Fegyvernek egyik utcájában az autójával közel 50 kilométer/órás sebességgel szándékosan nekikormányozta az út szélen szemben sétáló haragosának, aki három kutyával sétált. A férfinek sikerült még elugrania az autó elől, egyik kutyájának azonban már nem volt ilyen szerencséje, a vádlott ugyanis elütötte, és az elszenvedett sérülések következtében másnap elpusztult.
A történtek előzménye, hogy a büntetőügy sértettje és vádlottja évek óta haragos viszonyban voltak, mindkét fél családja korábban Tiszabőn élt. A két férfi, illetve családjuk közötti konfliktus folyamatos volt, több büntetőper is indult a sokszor bántalmazásba torkollott veszekedések miatt. Ennek az ügynek a sértettje végül Fegyvernekre költözött, de még a 6-8 kilométerre megnövekedett távolság sem gátolta meg őket abban, hogy végleg elkerüljék a közöttük fennálló konfrontációt.
A két család viszálya emberölési kísérletig fajult
Ez ügyben is abból kerekedett a nézeteltérés, hogy a sértett megverte a vádlottat (ebben az ügyben már ítéletet is hozott a bíróság), nem sokkal később pedig revansot akart venni a bántalmazott fél. Tiszabőről Fegyvernekre kocsikázott az apjával, ahol a Táncsics út és a Szántó Kovács János út kereszteződésénél nem feltartott kézzel, hanem a vád szerint ásóval, kapával, kaszával és állítólag egy puskának tűnő lőfegyverrel fogadták a családot.
Ezúttal is verekedés tört ki, amely indulatból az egyik fél talán belelőtt az autóba, ráuszította kutyáját a vádlottra, a bántalmazás során gázspray-vel telefújta a szemét, és eltörte a másik arccsontját. A sértett pedig beugrott az autójába, amit indulatosan nekikormányzott a bántalmazójának és annak családjának. Bíró legyen a talpán, aki a kamerafelvételek láttán hasonlóságot vél felfedezni a látható tények és a vallomások között…
Dr. Nádor Zoltán a következő tárgyalásra beidézte a sértettet és családtagjait, majd a mozgóképek tartalmával szeretné szembesíteni a bizonyítási eljárás érintettjeit, de vélhetően idén még nem derül ki bizonyítottan, hogy fennáll-e még a vád: a több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölési kísérlet bűntette és az állatkínzás vétsége…
