Nem akármilyen kifogással védekezik a fegyverneki Escobar a vádlottak padján– videóval
Három évvel ezelőtt, 2022 őszén egy időben húsz helyszínen ütöttek rajta drogdíler-gyanús személyeken a rendőrök. Pontosabban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO, valamint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTO bevetési egységeivel közösen csaptak le vélt kábítószer-kereskedőkre a térségben. Köztük a fegyverneki Escobarra is, aki ma már a vádlottak padján védekezik az ellene felhozott vádak ellen.
A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, szakértők bevonásával folytatta az eljárást a gyanúsítottak ellen, majd vádemeléssel megküldte az ügyeket a vádhatóságnak. Így került a vádlottak padjára a fegyverneki Escobar is.
Az esettel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy évvel ezelőtt, 2024 őszén, külön választva az ügyeket, vádat emelt egy 35 éves fegyverneki férfi ellen, aki 2022-esbelfogásáig jelentős mennyiségű kábítószerrel üzletelt helyben. Az anyagot nem csak árulta, de tárolta, sőt, maga is fogyasztotta. A fegyverneki vádlott otthonában a nyomozók többféle hatóanyagú kábítószert, a kereskedéshez használt eszközöket, valamint másfél millió forint készpénzt, illetve nagy mennyiségű és értékű aranyékszer foglaltak le.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a Szolnoki Törvényszéken korábban tartott előkészítő ülésen nyolc év fegyházbüntetést indítványozott a vádlott terhére, abban az esetben, ha a férfi a tettét a váddal egyezően beismeri. A vádhatóság emellett vagyonelkobzást is indítványozott a férfivel szemben.
Saját magát is elárulta a fegyverneki Escobar
A vádlott tagadta bűnösségét, ezért dr. Nádor Zoltán bíró bizonyítási eljárásra irányította az ügyet. A most, október 14-én délután a Szolnoki Törvényszéken tartott tárgyaláson két tanút hallgatott meg a bíró, egy továbbit rendőri elővezetéssel sem sikerült a pulpitus elé citálni. A meghallgatásuk után további tanúk korábbi vallomásait olvasta fel Nádor Zoltán, mely elbeszélésekből kiderült, hogy a vádlottat a városában a fegyverneki Escobarként ismerik. A férfi nem is titkolta senki előtt, hogy a kolumbiai drogbáró a példaképe, akinek nevét és fizimiskáját méretes betűkkel és arcképével felmatricáztatta hófehér luxus-BMW-jére, és azzal járta az országot.
A vádlott védője több indítványt is előterjesztett a keddi tárgyaláson. Egyrészt védence párjának javára kezdeményezte a lefoglalt aranyékszerek nőre eső részének kiszolgáltatását, mondván, azokat a pár a hollandiai kint tartózkodásuk alatt a hölgy vásárolta magának. Másrészt, a vádlottal közösen indítványozták igazságügyi orvosszakértő bevonását, aki igazolná, hogy az erősen, hovatovább betegesen elhízott, jelentősen túlsúlyos vádlott elsősorban nem kereskedett, hanem egészségügyi prevenciós okokból birtokolta és fogyasztotta a házában megtalált kábítószereket.
A bizonyítási eljárás 2026 januárjában tanúmeghallgatással folytatódik.
