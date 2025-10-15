Nem akármilyen kifogással védekezik a fegyverneki Escobar a vádlottak padján– videóval

A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, szakértők bevonásával folytatta az eljárást a gyanúsítottak ellen, majd vádemeléssel megküldte az ügyeket a vádhatóságnak. Így került a vádlottak padjára a fegyverneki Escobar is.

A kábítószer-kereskedelemmel megvádolt fegyverneki Escobar (takarva a hölgy mögött) október 14-i tárgyalására a vádlottat a párja (háttal) is elkísérte, aki nehezményezi, hogy az ügyben még mindig lefoglalva vannak a saját ékszerei is

Fotó: Mészáros Géza

Az esettel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy évvel ezelőtt, 2024 őszén, külön választva az ügyeket, vádat emelt egy 35 éves fegyverneki férfi ellen, aki 2022-esbelfogásáig jelentős mennyiségű kábítószerrel üzletelt helyben. Az anyagot nem csak árulta, de tárolta, sőt, maga is fogyasztotta. A fegyverneki vádlott otthonában a nyomozók többféle hatóanyagú kábítószert, a kereskedéshez használt eszközöket, valamint másfél millió forint készpénzt, illetve nagy mennyiségű és értékű aranyékszer foglaltak le.

A vádlott otthonában lefoglalt készpénzek egy része

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a Szolnoki Törvényszéken korábban tartott előkészítő ülésen nyolc év fegyházbüntetést indítványozott a vádlott terhére, abban az esetben, ha a férfi a tettét a váddal egyezően beismeri. A vádhatóság emellett vagyonelkobzást is indítványozott a férfivel szemben.

Saját magát is elárulta a fegyverneki Escobar

A vádlott tagadta bűnösségét, ezért dr. Nádor Zoltán bíró bizonyítási eljárásra irányította az ügyet. A most, október 14-én délután a Szolnoki Törvényszéken tartott tárgyaláson két tanút hallgatott meg a bíró, egy továbbit rendőri elővezetéssel sem sikerült a pulpitus elé citálni. A meghallgatásuk után további tanúk korábbi vallomásait olvasta fel Nádor Zoltán, mely elbeszélésekből kiderült, hogy a vádlottat a városában a fegyverneki Escobarként ismerik. A férfi nem is titkolta senki előtt, hogy a kolumbiai drogbáró a példaképe, akinek nevét és fizimiskáját méretes betűkkel és arcképével felmatricáztatta hófehér luxus-BMW-jére, és azzal járta az országot.