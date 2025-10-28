Torlódásra kell számítani
Felborult és keresztbe fordult egy vontatmány a főúton – megbénult a forgalom Jászfényszarun
A jászberényi és helyi tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, a járművet áramtalanították.
Felborult és keresztbe állt az úton egy traktor vontatmánya Jászfényszarun kedd délután, a Szabadság út és a Somogyi Béla út kereszteződésénél – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A jászberényi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
